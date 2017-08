Se billedserie Hanne Nilsson står her ved én af markeringspælene for Hårlevs kløverstier sammen med Preben Hansen og Niels Heilskov (th.) fra arbejdsgruppen. Foto: Henrik Fisker

Send til din ven. X Artiklen: Hårlev får fire kløverstier Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hårlev får fire kløverstier

Stevns - 31. august 2017 kl. 06:06 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er lige knap et år siden, at Rødvig som den første by på Stevns fik fire afmærkede kløverstier. Ideen breder sig, og på lørdag 2. september kl. 14 er turen kommet til Hårlev, skriver DAGBLADET Stevns onsdag.

Konceptet er det samme over hele landet: fire afmærkede stier med samme start- og slutpunkt, men med forskellig længde. Formålet - som er formuleret af Friluftsrådet - er dels at få flere mennesker ud at motionere, dels at give dem mulighed for at lære mere om lokalområdet.

- Kløverstierne i Hårlev er tænkt som en fortsættelse af renoveringen af Byskoven og de stier, som er anlagt der. Det er et tilbud til borgerne i Hårlev og andre interesserede om at komme ud at røre sig og samtidig lære noget om deres lokalsamfund, siger Niels Heilskov, der er én af de aktive bag kløverstierne.

Der er fire ruter at vælge mellem:

Cityruten er grøn og på 3,3 kilometer, og den bringer vandrerne på en tur rundt i byen - gennem Byskoven via Nymøllevej til Sundhedscentret og Søndergade.

Har man mod på en lidt længere tur, kan man tage Byruten, som er blå og på 5,3 kilometer. Så kommer man gennem villakvarteret langs Hårlev Bæk til gadekæret og kirken ad Bygaden og Himlingøjevej til Nyvej over banen til Brandskildevej, kælkebakken og Bulderbo børnehave og Byskoven tilbage til hallen.

Vil man lidt længere ud på landet, kan man tage Åruten, der er afmærket med rødt og på 7,8 kilometer. Turen går gennem Byskoven, Hårlev Mark, Nymøllevej, over banen til Sundhedscentret og Nordmarken, hvorfra turen går af en alternativ rute ud til Ammerup og Køgevej ud til skydebanen og ned til Tryggevælde Å og tilbage til Hårlev, genbrugspladsen og Hotherskolen til hallen.

Endelig kan man tage den helt lange tur på 12,1 km. Den hedder Landruten og er afmærket med sort. Her skal man gå østpå fra hallen ad skolestien til Bredgade, Himlingøjevej helt ud til Himlingøje, så til højre mod Store Tårnby med kik op til Ranes Banke. Efter Store Tårnby går turen tilbage til Hårlev på cykelstien langs Køgevej via Stolpehuse og Ammmerup.