Hård kritik af kommunal bredbåndsanalyse

- Det er ikke en uafhængig rådgiver, der har hjulpet kommunen. Jeg kan også se, at kommunen har betalt Zibra Wireless 180.000 kroner for at lave en analyse og en række anbefalinger til kommunen. Jeg kan også se, at den løsning, som kommunens rådgiver anbefaler, er den teknologiske løsning, som de lever af at sælge rundt om i landet. Det er ikke en dårlig løsning - omvendt så mener jeg, at det vil være ulovligt at bruge kommunale midler på at dække hele kommunen med den teknologi, lyder det fra teleanalytikeren.