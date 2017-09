Det er disse to området ved Kystvejen, der er i spil. Kort: Stevns Kommune

Grundejerforening laver skeptisk notat om byzone

Stevns - 11. september 2017 kl. 13:21 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Nogle kan muligvis høste en økonomisk gevinst, andre kan risikere betydelige tab. Alle sommerhusejerne påvirkes, når byzone reglerne muliggør dobbelt så store bygninger på egen og naboens grund, og de sommerhusejere, der i dag har udsigt over det åbne land, må imødese, at det åbne land bebygges, når 300 meter strandbeskyttelses-linjen forsvinder med overgangen til byzone.«

Sådan indleder Grundejerforeningen Lemgaarden et notat, som blev iværksat efter foreningens generalforsamling i foråret. Notatet er blevet lavet i samarbejde med Fritidshusejernes Landsforening (FL) i forbindelse med at to områder ved Strøby Strand er til borgeafstemning om at overføre 2 sommerhusområder ved Strøby Strand til byzone.

Da konsekvenserne forventes at være de samme som for andre sommerhusområdet, så har FL i denne sammenhæng også gennemført en samlet konsekvens-analyse for hele landet.

Dermed ligger der faktisk et ovenud godt materiale for den enkelte husejer til at sætte sig ind i konsekvenserne.

Læs en gennemgang af analysen i DAGBLADET Stevns mandag

Ny afstemning om byzone ved Strøby Strand 11. september 2017 kl. 13:16