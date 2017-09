Grøn omstilling må gerne koste

Se billedserie Vælgermødet begyndte i grupper. Her ses Villy Petersen fra Energilandsby Holtug sammen med Ellen Knudsen (K) og Michael Løvendal Kruse, formand for DN Stevns. Foto: Henrik Fisker

Stevns - 01. september 2017

Det er ikke gratis at omstille samfundet til en grønnere politik. Det vidste politikerne godt, da de torsdag aften deltog i et vælgermødet arrangeret af Klima- og Energigruppen samt Energilandsby Holtug på Frivllighedscentret i Hårlev.

Men de fremmødte politikere bekræftede, at det er en pris, som de er villige til at betale. Det stod klart efter et spørgsmål fra salen. Viggo Boe Hansen spurgte, hvor meget affaldshåndteringen vil stige i pris, hvis politikerne kommer igennem med sorteringssystem, som flere talte varmt for.

- Så vidt jeg har forstået, stiger prisen omkring 40 kroner om måneden. Men det er en forkert vej at gå, hvis det kun skal gøres op i kroner og øre. Jeg vil gerne give mit lille barnebarn en bedre fremtid her på Jorden, og så må det koste, hvad det gør, sagde borgmester Mogens Haugaard (Nyt Stevns) og høstede klapsalver.

Det var et synspunkt, som Ellen Knudsen (K) kunne tilslutte sig. Hun gjorde opmærksom på, at grøn omstilling er en mærkesag, som ikke er forbeholdt den politiske venstrefløj.

Også Steen Nielsen (S) var villig til at åbne pengekassen for et bedre miljø. Det kom frem, da han svarede på et konkret spørgsmål fra Lene Vestergård - kandidat for Enhedslisten - om, hvordan den kommende Sydstevnshal skal varmes op.

- Vi går nu i forhandling med det byggefirma, der skal bygge hallen, og her er det et enigt udvalgs ønske, at vi ønsker en energivenlig løsning. Skulle den holdning så sprænge anlægsbudgettet, er det min holdning, at det må vi se på positivt på, sagde han.

Bjarne Hendrichsen (R) fulgte op med følgende konklusion:

- Det kan godt være, at det nogen gange koster mere at lave noget bedre. Men på den lange bane kan det være dyrere at lade være, sagde han.