Gratis turistbus indgår i spareplaner

Stevns - 21. august 2017 kl. 12:50 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Samlet set skal Natur-, Fritids- og Kulturudvalget spare 800.000 kroner for at leve op til et budget 2018 i balance.

Medlemmerne i NFK har på udvalgets seneste møde peget på, at omlægge turisttiltaget: Stevnsbussen, så den indgår i Movias samlede drift på Stevns: Det betyder i givet fald, at der skal opkræves almindelig billettakst for at benytte sig af den hidtil gratis såkaldte shuttlebus, der har kørt i pendulfart mellem turistattrraktioner på Stevns.

Bussen kørte første gang i sommeren 2014 som et gratis tilbud til borgere og turister. Bussen kører i år fire gange dagligt alle ugens dage i juli og august. Hidtil har der cirka været 4000 turister, der har benyttet bussen per sæson, oplyser forvaltningen.

Besparelsen for NFK vil ved en overflytning til Movia-drift være på 355.000 kroner, og det vil betyde, at bussen fremover vil blive en del af Plan- og Teknikudvalgets områder, når Stevnsbussen på den nævnte måde skal indgå i Movias samlede drift på Stevns.

Der er endnu ikke taget stilling til, hvordan den præcise ordning skal se ud i 2018, og dermed hvilke ruter den skal køre.

- Det er jo ikke mejslet ind i beton, at vi som kommune skal køre gratis for turisterne for evigt. Derfor pegede vi på Stevnsbussen i den sammenhæng. Det er der sådan set ikke noget kontroversielt i, siger formand Bjarne Østergård Rasmusen fra NFK til DAGBLADET.

