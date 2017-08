Se billedserie Modelfoto Foto: Peter Andersen

Gratis hjælp til rygestop samt tilskud oveni

Stevns - 03. august 2017 kl. 15:20

Stevns: Rygestop - nu med tilskud til nikotinprodukter! Sådan skriver Stevns Kommune i en pressemddelelse. Kommunen tilbyder gratis rygestoprådgivning til borgere, der vil stoppe med at ryge. Og regeringen har, som en del af kræftplan IV, givet Kommunerne mulighed for at give tilskud til nikotinerstatning. S

om noget nyt kan borgere, der deltager på et rygestopkursus i Stevns Kommune, derfor nu få tilskud til nikotinerstatning i tre uger ud af de seks uger et rygestopkursus varer.

Det kræver, at man er over 18 år, deltager på et af de kommunale rygestopkurser og sammen med rygestoprådgiveren planlægger en dato for rygestoppet.

- Baggrunden for initiativet er, at man i et stort projekt »Storrygerprojektet« har fundet ud af, at hvis man anvender nikotinprodukter i forbindelse med sit rygestop, vil knapt 80 procent af deltagerne være røgfri når rygestopkurset stopper, og mere end 50 procent af deltagerne vil stadig røgfri efter et halvt år. Brug af nikotinprodukter i forbindelse med et rygestop øger altså chancerne for at blive røgfri, og derfor giver det god mening, at kommunen giver et tilskud, siger sundhedskonsulent Stine Rehn.

Stevns Kommune er nu gået i samarbejde med Stevns Apotek, og borgerne kan anvende værdikuponen på apotekerne i Store Heddinge, i Strøby Egede og i Karise og på apoteksudsalget i Hårlev, om betaling for køb af nikotinerstatning.

Hver værdikupon repræsenterer en værdi på 425,- kr. og når den afleveres på apoteket, rådgiver og udleverer apotekspersonalet de relevante præparater.

Der er også mulighed for at man kan bruge sin værdikupon til køb af rygestopmedicin. Dette kræver dog recept, og derfor skal deltagere der ønsker dette, selv tage kontakt til egen læge for at få recepten. For de fleste vil værdikuponen dække en uges behov for nikotinerstatning, men for nogle vil der være behov for at man selv supplere med et beløb. Vi anbefaler at man får udleveret plastre samt ét tillægsprodukt, fx tyggegummi, inhalator, micro-tabs, næsespray, eller fresh-drops.

Næste rygestopkursus starter i øvrigt 17. august og afholdes på Sundheds- og Frivillighedscenteret i Hårlev klokken 18.30.

Tilmelding kan ske til Sundhedskonsulent Stine Rehn på tlf. 28 95 30 97 eller på mail rygestop@stevns.dk. Du kan også altid finde ud af hvornår næste rygestopkursus afholdes på www.stevns.dk.