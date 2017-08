Gratis foredrag om misbrug

Foredraget hedder Skyld og skam og er målrettet til dem, der har svært ved at tale om misbruget i deres familie. Børn af misbrugere bebrejder ofte sig selv for forældrenes misbrug og bærer på en følelse af at være forkerte. Foredraget sætter fokus på de svære og ofte tabubelagte følelser, man kan kæmpe med, når man kommer fra en familie med afhængighedsproblemer, og vigtigst; hvad man kan gøre for at ændre dem.