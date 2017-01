Se billedserie Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Godt gang i forestillingen om integration Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Godt gang i forestillingen om integration

Stevns - 15. januar 2017 kl. 06:38 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Integration er et politisk »hot emne« i disse år, og det vil Strøby Amatørteater prøve at give sit bidrag til - på en humoristisk måde - i det lystspil, som de glade amatørskuespillere fra Strøby Amatørteater nu har startet indstuderingen af.

Lystspillet »Med parlør og coach i udkantsddanmark« er skrevet af Werner Meyer, og i stykket mødes flere nationale og internationale sprog og dialekter samt kulturer, hvilket giver anledning til mange forviklinger.

Det er med til at sætte den svære integrationsproces i perspektiv.

Stykket opføres i Strøby Forsamlingshus på dagene 10., 11. og 22. marts her i foråret, så det er en god ide at sætte kryds i kalenderen ud for en af disse dage, hvis man har hang til et godt grin.

Om handlingen kan kort afsløres:

På en ornestation et sted i Jylland bor Ejnar Thomsen sammen med hustruen Gurli, datteren Mie og Gurlis gamle far, Laurits. For at få udvidet bedriften vil der være behov for at investere i en personaleudvidelse. Men familieøkonomien sætter grænser for lønens størrelse. At terminen står for døren, gør ikke Ejnars humør bedre. Heller ikke det forhold, at den forkælede præmieorne Oskar måske ikke længere er, hvad den har været.

Hvis Ejnar skal kunne realisere sine drømme, skal der mere kapital til.

Laurits har en formue, som dog ikke umiddelbart er tilgængelig, så længe han bor på gården. Kun hvis han frivilligt flytter fra gården - eller dør - vil familien kunne arve.

En netannonce fra Københavns Kommune sætter imidlertid gang i Ejnars lommeregner. Det fremgår af annoncen, at kommunen yder et klækkeligt løntilskud samt et bonusbeløb til opstarten af integrationsprojekter i Udkantsdanmark, men på betingelse af, at det er København, der formidler klienter og pædagogisk ledsagepersonale.

Skeptisk og fordomsfuld, men dog draget af løfterne om tilskuds-kroner og ekstra billig arbejdskraft, indvilger Ejnar i at deltage i forsøgsprojektet.

Det er skæg og ballade - og rigtig gode roller til blandt andre Ali (som måske ikke kan sproget helt, men ikke er så dum endda) og Kamma, der er forsøgsprojektkonsulent fra Københavns Kommune.

- Med hensyn til skuespillere, så er det en glæde, at vi igen i år kan stille med et hold af erfarne skuespillere, suppleret med et par nye og yngre kræfter, der alle klar til at give den fuld gas på scenen, siger formand Erik Buch,

Han peger som noget helt specielt på, at de i år tre generationer med truppen, idet Strøby Amatørteaters mangeårige medvirkende Hanne Marcher i år har taget sin datter Christina og barnebarnet Cille med.

Yderligere information han hentes på Strøby Amatørteaters hjemmeside på adressen www.stroeby-amatoerteater.dk