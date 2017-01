Godnat og sov godt! Gruppe 38 rammer lige i hjertekulen, siger Stevns Teaterforening om forestillingen .

Godnat blev der sagt

Stevns - 30. januar 2017 kl. 06:33 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Formanden for Stevns Teaterforening har de store lovord fremme om den forestilling, som børnene skal se næste lørdag 4. februar. Med den tilføjelse, at forestillingen bestemt også er værd at se for de voksne.

- Vi får besøg af et verdensteater! Jeg har set Gruppe 38 rigtig mange gange. De har en underspillet humor, der rammer lige i hjertekulen. Jeg håber virkelig, at rigtig mange vil unde sig selv at se Bodil Alling og Peter Seligmann - med eller uden børnebørn, siger Leif Sinius.

Det århusianske teater: Gruppe 38 har i 35 år turneret over det meste af verden, og det er baggrunden for teaterformandens karakteristik af truppen.

Ssammen med Teater2Tusind opfører Gruppe 38 forestillingen: Mørket ligger under sengen. Det foregår på Erikstrupscenen og begynder kl. 11.00.

Mor og Far kommer på overraskelsesbesøg hos deres søn. Her er bare ikke tid til hyggesnak og kagefis, så det er lige på hovedet i seng. Godnat og sov godt.

Men hvordan skal man kunne falde i søvn, når det kribler og krabler af forventning i hele kroppen? Når man er sulten som en ulv eller ved at dø af tørst, når det er for varmt eller for koldt eller for lyst eller for mørkt?

Der er ingen barmhjertighed: Godnat, blev der sagt!

Billetter koster 120 kroner for voksne og 60 kroner for børn og medlemmer af teaterforeningen. Forestillingen varer 40 minutter.