Se billedserie Vognmanden fra Karise . også kendt som Svend Aage Hansen - dukkede op i Krone 9, som han kalder denne Mercedes af ældre dato. Han tilbød straks kandidater fra Nyt Stevns en køretur, hvilket Inge Milbrat straks tog imod. Foto: Henrik Fisker

God markedsstemning under sensommersolen

Af Henrik Fisker

Stationspladsen i Hårlev kunne lørdag snildt være døbt om til Markedspladsen, som den lå der fyldt med boder og telte, levende musik og diverse underholdende forlystelser. Stemningen var hyggelig, og folk havde god tid til at gå rundt i sensommersolen og hilse på hinanden og måske gøre et indkøb hist og her.

- Jeg har kun hørt positive ting, siger Johnny Andersen, der som formand for byens borger- og erhvervsforening var på stikkerne og gik rundt og hilste på alle.

Her kunne han konstatere, at kræmmerne havde en god dag med et pænt salg, og at bandet kunne sine kopinumre fra kendte musikere. Børnene havde travlt med et rutsje ned ad slisken på hoppeborgen eller springe i elastik - og ellers kunne de få en tur med futtoget, der kørte rundt i byens gader.

I øvrigt blev der intet gjort for at skjule, at der i dag er præcis tre måneder til kommunalvalget. En række politiske partier var mødt op og trakterede deres potentielle vælgere med balloner og kuglepenne - og der var lejlighed til at drøfte mærkesager med kandidaterne.

Det var meningen, at politikerne skulle have dystet mod hinanden i en konkurrence helt uden flødebollekast som i Rødvig. I stedet var planen, at kandidaterne skulle flytte tomme ølflasker fra én kasse til en anden på tid, men da det kom til stykket, var der ikke politisk bemanding til at gennemføre konkurrencen. Så Johnny Andersen valgte at aflyse seancen, og dermed fik den tilkaldte Bjarne Østergård Rasmussen aldrig brug for sine evner som dommer.