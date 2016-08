Glæde over vejbevilling - samt en løftet pegefinger

Sådan skrev borgmester Mogens Haugaard (V) på sin Facebook-profil efter, at det stod klart, at forligskredsen blandt Folketingets trafikordførere havde afsat 3,5 millioner kroner til en forundersøgelse af den statsvej, som borgmestrene fra Køge og Stevns tidligere på året havde ønsket under et besøg hos transportminister Hans Christian Schmidt (V).

- Det er en meget positiv nyhed, fordi det viser bred politisk vilje til løse det mangeårige trafikproblem i både Køge og på Stevns. Men når det er sagt, er det vigtigt at understrege, at vi ikke er i mål endnu. Der er lang vej til, at Folketinget giver den store bevilling til en ny vej, og den kommer kun, hvis der er lokal enighed om projektet. Derfor må vi satse på, at borgmestrene i begge kommuner besinder sig og sørger for at skabe opbakning i deres respektive kommunalbestyrelser om den linjeføring, som Vejdirektoratet peger på. Vi har ikke plads til mere sololøb - det, som der er brug for, er fælles fodslag om sagen, siger han.