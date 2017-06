Se billedserie 83-årige Inga Nielsen genså institutionen efter 77 år. Her sammen med Vallø Børnehus? leder, Anders Schjølin. Privatfoto

Glade gensyn i Vallø Børnehus

Stevns - 13. juni 2017 kl. 12:40 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var fællessang, dans, forhindringsbane, grillmad, besøg af klovnen Tulle og glade børn og voksne, da Vallø Børnehus i fredags åbnede dørene for folk som tidligere har gået i den gamle institution.

Over 50 deltagere nød gensynet med gamle venner og huset, som har fyldt en del af barndommens år ud. En af deltagerne stak dog noget ud fra mængden. 83-årige Inga Nielsen dukkede nemlig op efter at have læst om arrangementet i avisen.

- Jeg har kørt forbi stedet mange gange og tænkt på at kigge ind og se, hvordan der ser ud nu. Men nu kom lejligheden til at gå derind. Det er jeg meget glad for, fortæller Inga Nielsen der er født og opvokset i Valløby, men nu bosat i Hellested.

Hun var selv barn i institutionen i perioden fra 1938 til 1940 og husker det som en dejlig tid.

- Det var et mindre sted dengang med omkring 20 børn, vil jeg tro. Og så havde vi den strikse men også søde frøken Andersen til at passe os. Hun var alene om det hele, men det gik vist meget godt. Vi lavede sanglege og forskellige slags håndarbejde. Vi syede blandt andet små nålebøger af postkort - små holdere til synåle. Og så gik vi på stylter. Det kan jeg nok ikke længere, griner Inga Nielsen.

Også de yngre repræsentanter for husets historie havde en hyggelig aften. For 10-årige Gustav Buchs vedkommende handlede aftenen mest om at få snakket med nogle af de gamle venner fra børnehavetiden, som han ikke længere ser ret tit, fordi de ikke går på samme skole.

- Det er rart at være her igen. Jeg har mange gode oplevelser herfra, og så var det godt at hilse på Anders, lederen, og Jens og Sebastian, som jeg ikke ser så tit, siger Gustav Buch og refererer til sine gamle venner fra Vallø Børnehus.

Anders Schjølin, leder af Vallø Børnehus, er ikke i tvivl om, hvordan han synes, at arrangementet er gået. Med mange tilmeldte og endnu flere grin og glade gensyn så gentager stedet succesen igen til næste år.

- Det er der ingen tvivl om. Det er bare dejligt at se, at så mange børn og også ældre har haft en god oplevelse ved at være her i huset. Så vi gør det igen, lyder det fra Anders Schjølin.