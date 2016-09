Giv naturen en hånd i Elbæk-engen

store tårnby: Danmarks Naturfredningsforening på Stevns markerer Naturens Dag på søndag med at invitere til naturplejedag i Elbæk-engen nord for Store Tårnby.

Det naturskønne område ned til Tryggevælde Å blev for en halv snes år siden købt af Danmarks Naturfond for at give sjældne planter gode vækstbetingelser. Det er baggrunden for, at man her kan finde fem forskellige orkidé-arter foruden engensian og leverurt.