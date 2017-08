Gerhard Nagott - som her ses stående - har været én af borgmester Mogens Haugaards største kritikere. Nu stiller han selv op til valget for Venstre. Foto: Henrik Fisker

Gerhard Nagott stiller op til valget

En af de fire nye kandidater på Venstres liste er Gerhard Nagott, der med sine 74 år bliver listens alderspræsident. Han havde i første omgang sagt nej til at stille op, men de seneste måneders udvikling har fået ham til at ombestemme sig.

- Jeg har et stort medansvar for, at Venstre Stevns er gået i en anden retning end den, der tegnede sig før. Venstres medlemmer har foretaget en justering af kursen efter en demokratisk proces i partiet. Vi har alle et medansvar for, hvad der er sket, men det har vi lagt bag os. Nu fremstår vi som en homogent parti, hvor vi står side om side om vores værdier og vores borgmesterkandidat, sagde han.