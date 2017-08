Badebroen er et populært tilholdssted for mågerne, der sikkert nyder fraværet af badegæster denne sommer. Foto: Henrik Fisker

Generalforsamling på badebroen

Den absolut kølige sommer betyder, at der for det meste har været god plads på de danske strande i år. Tilsvarende også på de badeboer, som stikker ud fra kysten i Strøby Egede.

Men det betyder ikke, at broerne står ubenyttede hen. De er ganske glimrende at mødes på, hvis man er en hættemåge i flok. Som nu her ud for Brinkens udmunding i Kystvejen, hvor op mod hundrede eksemplarer af den sølvglinsende race havde taget opstilling forleden. Vinden var i vest, og det må være forklaringen på, at alle mågerne vendte bagen samme vej og skuede mod øst fra badebroen.