Gederne tilbage på Verdensarven

Stevns - 14. september 2016 kl. 12:09

I foråret hoppede 19 velvoksne geder glade rundt på en nedfalden kridtblok under den gamle kirke i Højerup og guffede i sig af meterhøje buske. De blev hurtigt folkeeje for gæster og turister, som besøgte Verdensarven Stevns Klint. Og nu er gederne tilbage som det ultimative postkortmotiv fra Stevns, når turister prøver at fange billedet af den hvide klint under den gamle kirke i Højerup.

I går blev de sluppet løs igen, så man igen kan få øje på det, som det drejer sig om: Klinten.

Gederne hopper lystigt rundt på en stor kridtblok, der for mange år siden er faldet ned under et klinteskred.

Lige bag dette buskads gemmer sig selve vidnesbyrdet om, at Stevns Klint siden juni 2014 har kunnet kalde sig Unesco verdensarv. Nemlig den fine stribe af fiskeler, der er det synlige bevis på katastrofen for 65 millioner år siden, da en voldsom meteor slog ned i verdenshavet og slog to tredjedele af alle Jordens levende arter - herunder dinosaurerne - ihjel.

Men på grund af gevæksterne på klintefremspringet er fiskeleret netop ikke synligt lige under den gamle kirke i Højerup. Gederne er meget nøjsomme husdyr, der kan klare sig med lidt føde, og som færdes ubesværet i stejlt og uvejsomt terræn. Lige som i april, hvor de var her sidst, må gederne ikke fodres - ellers er de ikke sultne nok, oplyser Tine Jensen, der er natur- og miljømedarbejder i Stevns Kommune.

- Vi skal have en håndfuld geder til at græsse på skredet igen. Gederne gjorde et rigtig godt stykke arbejde i foråret, og det skal nu følges op med en afgræsning her i efteråret, siger hun til DAGBLADET.

- Er det en permanent ordning, at gederne skal græsse på Klinten?

- Ja, vi har umiddelbart tænkt, at gederne skal gå i Højerup hvert år i april. Yderligere afgræsning tager vi stilling til hen ad vejen, som behovet opstår, siger Tine Jensen.