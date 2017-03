Borgmester Mogens Haugaard - fik kritik fra begge sider af salen for ikke at have orienteret Kommunalbestyrelsen om det forestående salg af HMN Naturgas I/S. Foto: Henrik Fisker

Gassalg giver borgmester kritik

Stevns - 03. marts 2017 kl. 13:13 Af Henrik Fisker

Borgmester Mogens Haugaard (løsgænger) måtte torsdag aften stå for skud i Kommunalbestyrelsen, hvor kritikken kom med samme styrke fra både højre og venstre side. Anledningen var, at han mandag på et repræsentantskabsmøde havde stemt for at sætte det fælleskommunale selskab: HMN Naturgas I/S til salg, skriver DAGBLADET Stevns fredag.

Kritikken gik ikke på, hvad han stemte, men at han som Stevns Kommunes medlem af repræsentantskabet ikke havde indhentet mandat fra Kommunalbestyrelsen på forhånd.

- Du sidder som Stevns Kommunes eneste repræsentant i dette selskab udpeget af Kommunalbestyrelsen og skal derfor repræsentere Kommunalbestyrelsens holdning. Men i dette tilfælde har du kun repræsenteret din egen holdning, og det er simpelthen ikke i orden, konkluderede Jan Jespersen (EL).

Sagen om salg af HMN Naturgas var inden kommunalbestyrelsesmødet lagt på den lukkede dagsorden, men da principbeslutningen om et salg til et statsligt ejet selskab nu er truffet, begærede Steen S. Hansen (S) på flertalsgruppens vegne sagen flyttet over på den åbne dagsorden. Efter at kommunaldirektør Per Røner havde sagt god for, at åbningen af sagen var juridisk gangbar, tog Kommunalbestyrelsens medlemmer fat på gennemgangen af forløbet.

Orientering i fortrolighed

Her konstaterede Steen S. Hansen, at HMN Naturgas havde skrevet rundt til ejerkredsen - som er et bredt udsnit af landets kommuner - allerede 21. december 2016 og orienteret om, at regeringen ønsker at ændre på ejerskabet for at konsolidere distributionsnettet. I dette brev beder selskabet om, at orienteringen til de respektive kommunalbestyrelsesmedlemmer sker i fortrolighed og på et lukket dagsordenspunkt. Årsagen er et hensyn til forhandlingerne i den efterfølgende salgsproces.

- Hvorfor er Kommunalbestyrelsen ikke blevet orienteret om dette brev før på Økonomiudvalgets møde i tirsdags, hvor beslutningen om et salg allerede er truffet? Det er borgmesterens ansvar, at vi bliver hørt inden beslutningen, sagde Steen S. Hansen.

Han beklagede, at politikerne i Stevns Kommune - der ejer 0,2811 procent af HMN Naturgas - dermed ikke har haft mulighed for en principiel drøftelse af, om man bør sælge ud af de offentlige virksomheder. I samme indlæg kom det frem, at den socialdemokratiske gruppe ikke er entydigt begejstret for, at tidligere finansminister Bjarne Corydon (S) satte sig i spidsen for salget af en del af DONG's aktier til det multinationale selskab: Goldman Sachs.

Den radikale gruppeformand: Line Krogh Lay erklærede sig »lidt forbløffet over, at borgmesteren tilsyneladende ikke har haft tillid til, at vi kunne drøfte denne sag i Kommunalbestyrelsen«.

Hun fik fuld opbakning fra Venstres gruppeformand: Bjarne Nielsen:

- Jeg blev også overrasket, da jeg så denne sag som en orienteringssag - herunder at vi blev sat uden for indflydelse. Det er altså ikke bare en sag, som vi skal tage til efterretning. Vi bliver nødt til at blive taget med på råd, og det bør ske fremadrettet, sagde han.

Mistillid til kollegerne

Borgmesteren beklagede, hvis nogen følte sig sat uden for indflydelse. Det havde ikke været hensigten,

- Det fremgik på repræsentantskabsmødet, at omkring halvdelen af kommunerne har behandlet sagen politisk. Den anden halvdel har ikke. Jeg skal ikke retfærdiggøre, at sagen ikke er kommet ud til Kommunalbestyrelsen, men jeg har lagt vægt på, at den skulle behandles fortroligt for at undgå risikoen for insiderhandel. Jeg har været rigtig nervøs for at gøre noget forkert og har derfor været forsigtig for, at ikke noget skulle slippe ud, sagde han.

Men netop den bemærkning fik Jørgen Gregersen (R) til at tage ordet:

- Jeg er ked af det, du siger, for det kan jo kun tolkes som mistillid til dine kolleger i Kommunalbestyrelsen, om vi kunne holde tæt med oplysningerne, sagde han.

Bjarne Nielsen påpegede, at han helt kunne tilslutte sig Jørgen Gregersens ord.

Både Line Krogh Lay og Steen S. Hansen understregede, at de ikke fandt det nødvendigt at protokollere kritik af borgmesteren, men ville lade det blive ved de ord, der var faldet i Kommunalbestyrelsen.

- Jeg er helt sikker på, at det her aldrig kommer til at gentage sig, sagde Line Krogh Lay.

Borgmesteren tog kritikken til efterretning:

- Jeg har noteret mig det, som I har sagt. Repræsentantskabsmødet varede 15 minutter. Der er 84 medlemmer af repræsentantskabet, og de 72 var mødt op. Alle stemte for at sætte selskabet til salg. Men når der kommer et købstilbud, skal vi tage stilling til det, og så skal I nok blive hørt, lovede Mogens Haugaard.