Gammel vennedag i Vallø Børnehus

- Vi tænkte, at det kunne give god mening at skabe en begivenhed, som samler dem, der har haft tilknytning til stedet, og derfor åbner vi nu Børnehuset for alle, der har lyst til at kigge forbi til en dag og aften med hygge, mad på grill og underholdning fra vores scene, fortæller Anders Schjølin der er leder af Vallø Børnehus.

Gæsterne vil også få mulighed for at prøve sig selv af og dyste mod gamle venner fra børnehuset i forskellige boder, som stedets personale står for. Samtidig er det tanken, at der skal laves et råd, som er med til at arrangere næste års fest.