Gæst nummer 1500 hos ny turistinfo

Det var et tysk ægtepar, der vej på vej fra København til Rostock, som fik overrakt en flaske Rødvig Vin for at markere det runde hjørne.

- De mere end 25 frivillige, der på skift står bag disken i vores informations kiosk glæder sig over, at så mange har valgt at tage imod vores tilbud. Turisterne glæder sig over, at Stevns har så meget at tilbyde, og de føler sig velkommen her. Det største ønske de har lige nu er bedre vejr, lyder det fra en glad Nørgaard.