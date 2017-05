Kirsebæralléen ved Højerup Gadekær fotograferet i denne uge. Men vent ikke for længe med at nyde synet - blomstringen varer kun kort. Foto: Henrik Fisker

Gadekæret i Højerup står i flor

Men så kan vi jo glæde os over, at der stadig er noget kønt at kigge på, når alle de andre kirsebærtræer er afblomstret. Men vent ikke for længe, for blomstringen varer så kort - om få dage kan hele sceneriet være forbi.