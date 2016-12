Hjerteforeningens Motionsklub er igen i år klar til at tage imod i Gjorslev Bøgeskov med en frisk gåtur og/eller en omgang motionsbingo. Billedet er fra et tidligere arrangement.

Gå med på traditionsrig nytårstur

Stevns - 29. december 2016 kl. 13:34 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ta ' hul på et sundt år med en gåtur i Gjorslev Bøgeskov. Sådan lyder opfordringen fra Hjerteforeningens Motionsklub Stevns.

Så står et lettere og mere aktivt liv øverst på ønskesedlen for 2017, er der rig mulighed for at kickstarte det med en frisk gåtur med i skoven. Kom og vær med på årets første dag i den dejlige Gjorslev Bøgeskov.

Med lyde af nytårets fyrværkeri og "Vær velkommen, Herrens år" hængende i baghovedet hilser Hjerteforeningens Motionsklubs frivillige velkommen med den traditionelle nytårsgåtur. Her kan du gå det nye år i møde sammen med familie, naboer og venner.

Et nyt og frisk år får os ofte til at kigge gamle vaner efter i sømmene og skifte spor henimod en sundere og mere aktiv livsstil med mere motion, og du kan tage de første skridt ved at gå med på nytårsgåturen.

Turen er på cirka fem km og mødestedet er på det grønne område ved havnen i Gjorslev Bøgeskov.

Alle kan være med, der er ingen tilmelding, og det er gratis at deltage. Der er på ruten opsat 12 store Hjertetavler, og alle får tilbudt et gratis Bingo-kort, hvorpå der kan vindes gode præmier for såvel børn som voksne. Man afkrydser på sin Bingo-plade, så husk en blyant.

Starten går mellem klokken 12 og 13.30, og man skal være i mål senest kl. 15.

Efter turen serveres varme drikke, frugt og småkager.

Hjerteforeningens Motionsklub Stevns er rigtig glade for at der også i år har været villige sponsorer til arrangementet. Østsjællands Andelsvaskeris Fond er hovedsponsor og Daglig Brugsen i Rødvig sponsorerer frugt og kage.