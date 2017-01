Stevns Fyr bliver også berørt, når frosten bider. Foto: Erik Nielsen

Fyret frøs og lyskeglen ligeså

Stevns - 07. januar 2017 kl. 08:37 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Torsdag aften blev der holdt møde på Stevns Fyrcenter. Det var en meget kold aften, hvor frostvejret bed sig fast i ben og knogler. Mødedeltagerne bed dog også mærke i noget andet, da de ankom. Lyskeglen på fyret var »frosset« fast i en bestemt position.

- Jeg bemærkede straks, at der var noget, som ikke var normalt. Det var noget underligt lys, der kom fra fyret. Det var som om, at lyskeglen kun lyste ind over land. Den drejede ikke rundt, forklarer Michael Løvendal Kruse, som var én af de ankommende mødedeltagere, der bemærkede, at lyskeglen havde sat sig fast:

- Det er jo mekanik og elektronik, så det kan selvfølgelig ske, at det sætter ud af drift.

Han ringede derfor til fyrpasseren Dan Christensen, så der kunne blive taget hånd om situationen på fyret. Fredag morgen ankom der en tilsynsmand fra Søfartsstyrelsen.

- Det er udmærket, at vi fik fyret efterset. Men vi kunne konstatere, at det ikke var fordi, at der var noget, som havde sat sig fast eller var defekt. Alt fungerede normalt, forklarer Dan Christensen, da DAGBLADET taler med ham fredag.

Tilsynsmanden kunne dog konstatere, at glasset som lyskeglen skinner ud igennem simpelthen var frosset til med iskrystaller, som gjorde det svært for lyset at trænge igennem. Derfor så det ud som om, at lyskeglen ikke drejede de 360 grader rundt om fyret, som man er vant til.

- Nu har vi fået afiset det hele, så fyret lyser normalt igen. Men temperaturen er simpelthen faldet så meget, at der har dannet sig et tykt lagt is på ruderne. Mysteriet er løst, lyder det fra Dan Christensen.