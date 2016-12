Lokalplan 177 kommer ikke til at lægge så meget vægt på overnattende turister. Det var der ellers lagt op til i forslaget, der blev lagt frem. Nu har Plan- og Teknikudvalget godkendt lokalplanen - uden der bliver åbnet op for drift af hotel eller vandrehjem. Kort: Stevns Kommune

Fyrcenter bliver ikke et feriecenter

- Erhvervsstyrelsens bemærkninger til lokalplanen har bevirket, at der ikke bliver deciderede sengepladser på Stevns Fyrcenter. Og det har intet at gøre med Fredningsnævnets nylige afgørelse om at frede området, siger Steen S. Hansen (S), der er formand for Plan- og Teknikudvalget.

- Vi vurderer, at der ikke er noget i den vedtagne lokalplan for fyrcentret, som Fredningsnævnet kan have bemærkninger til. Lokalplanen er justeret meget, og det er vores vurdering, at der ikke er ting planen, der er til hinder for at føre lokalplanen ud i livet, siger vicekommunaldirektør Bjørn Voltzmann til DAGBLADET.