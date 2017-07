Frustration på Stevns over nye P-regler i Køge

- Man skal fremover tjene 5.000 kroner ekstra om året for at betale de 2.400 kroner en månedslicens koster. På den anden side, så skal man også betale, hvis man fremover vil handle i Køge. Men hvis politikerne i Køge synes, det er en god idé, så må de jo stå ved deres beslutning. Jeg kan godt forsøge at rette en appel til dem, men jeg har desværre erfaring for, at de er fuldstændig tonedøve over for alt, hvad der kommer fra Stevns, siger Thomas Overgaard, der sammen med mange andre stevnsboer også har reageret med et indlæg på Facebook.