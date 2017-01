Se billedserie Familien Børgesen i Hårlev er ved at være kørt træt. Maibritt har ikke lyst til at blive fotograferet, da hun ikke har energien til at argumentere for sig i sin egen sag. Det lader hun sin mand Lars om.

Frustration over det kommunale jobcenter

Stevns - 21. januar 2017 kl. 05:50 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hos familien Børgesen har frustrationen over jobcentret i Stevns Kommune vokset sig så stor, at Maibritts mand og bisidder til sidst ikke så anden udvej end at henvende sig til DAGBLADET.

Avisen har derfor været en tur i Hårlev for at høre ægteparrets historie, som i denne sammenhæng er tæt forbundet med et sygdomsforløb, der allerede startede, da ægteparret boede i en lejlighed i Køge. For fem år siden kunne Maibritt dog ikke klare trapperne mere, og de købte derfor hus i Hårlev i ét plan - og flyttede fra Køge til Stevns Kommune.

Maibritt har fået en lægelig udredning, der beskriver, at hun højst kan arbejde to timer om ugen.

- Det blev efterfulgt af lægens ord: »Hvis hun overhovedet kan det!«, siger Lars Børgesen.

I Region Sjællands Smerteklinik i Ringsted sagde lægen til Maibritt, at hun skulle betragte sig selv, som siddende i en »usynlig kørestol«.

- Ni ud af 10 læger har sagt, at der ikke er mere at gøre, konkluderer Lars Børgesen:

- Så hvad kan Stevns Kommunes Jobcenter tilbyde, som lægerne og sygehusene ikke kan? Det vil jeg gerne vide!

- Vi har oplevet en uduelig sagsbehandling samt en nedværdigende og mangelfuld administration. Man kan stille spørgsmål ved, om det i det hele taget er inden for skydeskiven af det rimelige og måske lovlige Ingen skal opgives, men forsøges gjort arbejdsmarkedsparat uanset hvad. De presser vores familie helt unødigt. Jeg føler, at de prøver på at køre os i hegnet.

