Frivillige tager over, hvor Post Nord svigter

Birgit Smedegaard var ikke selv til stede og er derfor heller ikke selv med på billedet. Men det er ikke desto mindre den tidligere SF-politiker i Kommunalbestyrelsen, der er initiativtager til, at de blinde borgere i Stevns Kommune nu kan få bragt deres lydavis ud - umiddelbart efter den er indlæst i Stevns Lokalradios lokaler. Hun har samlet et hold af 10 frivillige, der fremover skiftes til at bringe de 22 cd?er ud i hele kommunen. Her er det første hold på gaden klar til at køre af sted. Det er fra venstre Knud Ristorp, Knud Stigborg, Lone Weltevreede samt Frank Jensen. Foto: Erik Nielsen