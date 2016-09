Det var ikke hærværk, da en 43-årig fra Stevns slog på bagruden af en bil, så ruden blev knust. Det fastslår Retten i Roskilde. Foto: Jakob Erhardt Pedersen Foto: Jakob Erhardt Pedersen

Frifundet for hærværk mod bil

Stevns - 19. september 2016 kl. 12:47 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 43-årig mand fra det sydlige Stevns er ved retten i Roskilde blevet frifundet for anklagen om, at han skulle have forøvet hærværk mod en anden bil, da de holdt stille på Rødvigvej syd for Store Heddinge. Det skriver DAGBLADET Stevns mandag.

Manden var tiltalt efter straffeloven for med forsæt at have knust bagruden på bilen. De to bilister holdt tæt på Rengegades udmunding og Østbanens overskæring på Rødvigvej. Episoden fandt sted kl. 13.45 søndag 22. november sidste år.

Retten i Roskilde konkluderer i sin dom, at anklagemyndigheden ikke har rejst tiltale efter færdselsloven, hvorfor sagen alene drejer sig om, hvorvidt den 43-årige har forøvet hærværk mod personbilens bagrude. Her finder retten det ikke godtgjort, at manden har haft forsæt til at slå noget i stykker, ligesom retten ikke finder det sandsynligt, at et klap med hånden på en bil skulle kunne forårsage, at ruden sprænger.

På den baggrund blev den 43-årige frifundet for anklagen om hærværk, og modpartens krav om erstatning for bagruden på i alt 3.495 kroner blev henvist til civilt søgsmål. Sagsomkostningerne betales af statskassen.