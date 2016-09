Stevns Teaterforenings nye bestyrelse efter generalforsamlingen består af Dorthe Færch Poulsen, Rødvig, Jytte Larsen, Gevnø, Karen Schatter, Gevnø Mark, Leif Sinius, Havnelev, Liss Hervard, Lille Spjellerup, Margrethe Mørkvig, Smerup, Reni Boe Jensen, Lille Torøje, og Søren Romer, Vråby. Suppleanter er Ditte Flink, Himlingøje (ikke med på billedet), og Lene Vestergård, Havnelev. Vivian Møller Nielsen, Varpelev, er repræsentant for Stevns Kommune (ikke på billedet). Privatfoto

Fremgang i teaterforeningen

Stevns - 15. september 2016 kl. 15:03 Af Henrik Fisker Der var roser til bestyrelsen fra en tætpakket generalforsamling i Snurretoppens café tirsdag aften, hvor Stevns Teaterforening kun

I sin beretning til generalforsamlingen kunne formand Leif Sinius glæde sig over fremgang i det forløbne år - både hvad angår billetsalget og antallet af medlemmer.

Således er der solgt 24 procent flere billetter end i forrige sæson - svarende til en fremgang på 244 til i alt 1.250 billetter.

- Det er dejligt at se, at vores satsning i november 2014 på nogle dyrere forestillinger også bar frugt hos vores medlemmer og øvrige publikum, sagde formanden.

Fremgangen i antal solgte billetter til børneforestillingerne er på 11 procent, hvilket vidner om en endnu større fremgang i salget af billetter til det voksne publikum.

Teaterforeningen har nu 171 medlemmer - en fremgang på 61 procent. Den skyldes dels et nyt bestillingssystem, hvor det er blevet at registrere sig som medlem, dels at en del ægtepar har valgt at melde sig ind hver for sig, selv om de har muligheden for at blive registreret som par.

Højdepunkt og skuffelse

Formanden gennemgik sidste sæsons forestillinger og fremhævede især Lillys Danmarkshistorie baseret på Pia Friis Laneths roman som et højdepunkt. Til gengæld var den længe ventede og med forventning imødesete Den sidste turist med Bodil Jørgensen »noget af en skuffelse«.

- Selve forestillingen virkede noget rodet og gav mig slet ikke det indblik i Lulu Zieglers liv og kunstneriske levned, som jeg havde forventet ud fra beskrivelsen. Og så virkede Bodil Jørgensen meget slidt. Hendes stemme var tynd og brugt. Set i lyset af den voldsomme ulykke, som hun var ude for i sommeren 2014, burde hun og hendes producent måske ikke have lavet en så lang og anstrengende turné, sagde Leif Sinius.

I den kommende sæson glæder formanden sig især til at se, hvordan stevnsboerne modtager De Stuerene med Mungo Park Teater, der spiller på Erikstrupscenen onsdag 9. november. Forestillingen er beretningen om Dansk Folkepartis første 20 år på den politiske scene - og ifølge formanden er der lige så mange stikpiller til partiets modstandere som til DF selv.

Gik efter et sammenstød

Leif Sinius indledte sin beretning med at oplyse, at han ved starten af den forgangne sæson havde haft et sammenstød med et bestyrelsesmedlem. En konflikt, der endte som et enten-eller - og hvor formandens modpart havde valgt at trække sig fra bestyrelsen.

Den ledige plads blev på generalforsamlingen fyldt ud af Søren Romer, Vråby, som blev nyvalgt. Han flyttede for cirka et halvt år siden til Stevns, men kender dog allerede lidt til foreningen, idet han har været tekniker på flere forestillinger. Ud over dette nye bestyrelsesmedlem var der lidt udskiftning mellem status som bestyrelsesmedlem eller suppleant.

Generalforsamlingen godkendte en vedtægtsændring, hvorefter det er indeværende års medlemmer, der har stemmeret på generalforsamlingen, når kontingentet er betalt. Hidtil har det været den forgangne sæsons medlemmer, der har denne ret.

Vedtægtsændringen skal bekræftes på en ekstraordinær generalforsamling, der vil blive indkaldt tirsdag 4. oktober kl. 18.30 forud for forestillingen: The Einstein of sex« på Store Heddinge Skole.