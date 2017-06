Se billedserie Efter et år på efterskole, så kan man godt kalde sig slyngveninder, som det ses her i bogstaveligste forstand, hvor de sidder lige der, hvor talerstolen skal sættes op foran Stevns Friluftsscenes kulisse til Sommer i Tyrol. Freja Thonke og Julie Helgstrand har haft et godt år på Stevns. Foto: Erik Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Freja og Julie holder grundlovstalen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Freja og Julie holder grundlovstalen

Stevns - 03. juni 2017 kl. 13:40 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Traditionen tro inviterer Gymnastikefterskolen Stevns til grundlovsfest 5. juni. Alle er velkomne til en begivenhedsrig dag med gymnastikopvisninger, indslag fra Stevns Friluftsscene samt musiske indslag fra skolens elever.

Selvfølgelig er der også i år en grundlovstale. Men hvor der tidligere er inviteret mange prominente navne fra lokalsamfundet og udefra til at holde talen, så er det i år to af skolens elever, som har fået den fornemme opgave at sætte ord på, hvordan det står til med det danske demokratis fundament.

Freja Thonke og Julie Helgstrand er de to piger, der har fået opgaven. Og at de står får dette års grundlovstale, er der en ganske særlig grund til.

Pigerne har brainstormet sammen med lærer Pernille Basballe, så de har fået et fælles udgangspunkt at skrive ud fra. Pigerne glæder sig, og hvis du gerne vil høre, hvad de har på hjerte, så skal du møde op til grundlovsfesten på Gymnastikefterskolen, som starter klokken 14, hvor der er mulighed for at købe kaffe og kage.

Klokken 14.45 begynder eleverne på de populære gymnastikopvisninger.

Undervejs er der også mulighed for at købe øl og vand til billige priser, mens man selv skal medbringe service samt kød og tilbehør til grillen, hvis man gerne vil have aftensmaden med.

Efterskolen sørger for, at der bliver tændt op i store, fælles grill. Den er klar kl. 17.00.

Skolen på Stevns har en lang tradition med at afholde grundlovsfester, og rigtig mange har tradition for at benytte dagen til en hyggelig skovtur med god underholdning for hele familien. Og da der ikke er grundlovsmøde i Boesdal Kalkbrud i år, så er skolens arrangement det eneste i kommunen.

Sidste år talte antallet af grundlovsgæster således i omegnen af 600. Ud over fejringen af grundloven har mange af skolens tidligere elever opbygget en tradition med at holde gensynsmøde på netop denne dag, hvilket er med til at skabe liv og god stemning på dagen.

Yderligere information samt det fulde program for dagen kan findes på Gymnastikefterskolen Stevns' hjemmeside: www.gymnastikstevns.dk.

Læs mere om pigernes overvejelser om talen i DAGBLADET Stevns lørdag