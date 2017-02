Send til din ven. X Artiklen: Fra gas og gift til varmt vandt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fra gas og gift til varmt vandt

Stevns - 11. februar 2017 kl. 05:45 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Materielgården i Stevns Kommune skal spare penge. Derfor kom de i første omgang med et forslag, at man i stedet for at bekæmpe ukrudt med en såkaldt ukrudtsbrænder, så ville man gå tilbage til at bruge sprøjtegifte.

Dette forslag blev dog stemt ned i Kommunalbestyrelsen, da det var oppe at vende der. Nu har Plan- og Teknikudvalget så fået et nyt forslag fra Materielgården, hvor man foreslår, at bekæmpe den kommunale ukrudt med varmt vand.

I den oprindelige sagsfremstilling om brug af de såkaldte pesticider som bekæmpelsesmiddel, blev det vurderet at der ville være en besparelse i personaletimer på 240.000 kroner årligt.

Dertil kom en besparelse ved brug af pesticider i stedet for gas svarende til 60.000 kroner årligt. Der blev estimeret en årlig besparelse på 300.000 kroner.

Materielgåden har nu undersøgt markedet for ukrudtsbekæmpelse og har fundet et muligt alternativ i bekæmpelse med varmt vand. Der estimeres en besparelse i personaletimer på 150.000 kroner årligt samt en besparelse i brug af diesel til opvarmning af vandet i stedet for gas svarende til 50.000 kroner årligt. Dette giver en samlet reduktion på 200.000 kroner.

- Vi fik en grundig redegørelse på mødet, hvordan man kan bruge damp i stedet for ild og gift til at ødelægge planternes struktur, så de går ud. Og vi er meget tilfredse med denne løsning, da vi ikke bryder os om at går tilbage til at bruge gift. Og sammen med nogle andre effektiviseringer i afdelingen, så fik vi præsenteret en årlig besparelse på 500.000 kroner, siger Steen S. Hansen, der er formand for Plan- og Teknikudvalget.

Det var derfor et enigt udvalg, der kunne nikke godkendende til de fremlagte besparelsesforslag.

I forbindelse med omstilling fra gas-afbrænding til varmt vand, er det nødvendigt at foretage en investering i et nyt system, hvilket man regner med bliver cirka 300.000 kroner.

