Fra Melodi Grand Prix til soul og funk

Den 44-årige fynske skolelærer Jakob Sveistrup blev kendt i en større sammenhæng, da han i 2000 deltog i tv-programmet: Stjerne for en aften - en forløber for X-Factor. Fem år senere vandt han det danske Melodi Grand Prix med landeplagen: Tænder på dig, der i sin engelsksprogede version blev nr. 10 i den internationale finale i Kiev.

Trods berømmelsen har Jakob Sveistrup dog haft svært ved at fastholde populariteten, indtil han i marts i år udgav et studiealbum med titlen: All In / All Out. Det blev flot modtaget, og flere af numrene fra albummet har været meget spillet på diverse radiokanaler.