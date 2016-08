Hellested har fortsat en brugsforening, men tidligere lå der en bager, en arbejderbrugs og en slagterforretning i disse tre huse. Foto: Gurli Larsen

Fotoserie fra de stevnske landsbyer

Stevns - 01. september 2016 kl. 15:39 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stevns har 24 større og mindre landsbyer, men hvordan ser der i grunden ud i dette stykke moderne kulturhistorie? Er der liv eller stilstand, idyl eller forfald, og hvordan har landsbyerne ændret sig over tid?

Det er der mange svar på, og der findes næppe nogen entydig sandhed om landsbyerne. I nogle landsbyer lykkes ting, som synes umulige andre steder, og vil man bo i en landsby, skal man ofte være villig til at give afkald på visse goder for at opnå noget livskvalitet på en anden konto.

Det var med dette udgangspunkt, at medlemmerne af Stevns Fotoklub drog ud i landsbyerne for at samle billeder til dette års fælles udstilling på Kulturloftet.

Fotoklubben har i den forbindelse lavet et samarbejde med Stevns Lokalhistoriske Arkiv for at dokumentere, hvordan landsbyerne ser ud i dag.

Udstillerne har dog haft mulighed for at indlevere portrætter og billeder efter »frit emne«.

Der er fernisering på Kulturloftet på lørdag 3. september kl. 11.00 - herefter vil den kunne ses i Store Heddinge Biblioteks åbningstid til og med 1. oktober.

Stevns Fotoklub har eksisteret i seks år og har i dag 31 medlemmer, som samles en gang om ugen og deler viden og engagement med hinanden. Fotointeresserede er velkomne til at dukke op på en klubaften før eventuelt medlemskab på Store Heddinge Skole onsdage kl.19-21.