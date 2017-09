Se billedserie Holtug Kridtbrud byder ikke kun på gode muligheder for at finde fossiler, men også på en særegen natur, hvor blandt andet den sjældne store vandsalamander holder til.

Send til din ven. X Artiklen: Fossil-jagt i kridtbrud tager overhånd Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fossil-jagt i kridtbrud tager overhånd

Stevns - 08. september 2017 kl. 14:06 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er voldsomme historier, som Stevns Klint gemmer på - måske kan man finde spor fra tiden både før og efter dinosaurernes uddøen. Men det kan også blive lidt for voldsomt, og blandt andet i Holtug Kridtbrud går det udover verdensarven og dyrelivet.

I løbet af sommeren har et par nye skilte fundet vej til Holtug Kridtbrud, så reglerne for indsamling af fossiler er blevet tydeligere.

- Vi har i løbet af de sidste par år oplevet en voldsom stigning i fossiljagt i området, og det var ved at ødelægge den helt specielle natur i Holtug Kridtbrud, fordi folk var begyndt at hugge direkte i Klinten og i skrænterne på kanten af bruddet, siger naturvejleder i Naturstyrelsen Marie Roland.

Der har hele tiden været små piktogramskilte, som fortæller, at det ikke er tilladt at hakke i Klinten og i bunden af bruddet, men det har ikke været nok.

- Faktisk har vi oplevet, at ét af disse skilte er blevet hakket væk, endda med maskinværktøj, fortæller Tove Damholt, der er direktør i Verdensarv Stevns:

- Det duer jo ikke, for stedet er udpeget som verdensarv, fordi det er et særligt sted, som vi skal være fælles om at passe på. Og så skal det jo være tydeligt for alle besøgende, hvordan man er med til at gøre det.

Holtug Kridtbrud er også kendt af fossilsamlere fra udlandet, og de nye skilte er derfor både med piktogrammer og tekst på dansk, engelsk og tysk. Direktøren for Verdensarv Stevns er glad for de internationale gæster.

- Så længe de passer på stedet. Det er jo også deres verdensarv. Og jeg forstår til fulde, hvorfor folk synes stedet er så interessant geologisk også, men netop derfor skal man heller ikke ødelægge det, siger hun.

Reglerne og skiltene er på ingen måde et ønske om, at gæster og fossilsamlere skal holde sig væk.

- Det er ikke forbudt at samle fossiler, hvis man gør det på en hensigtsmæssig måde. I stedet vil vi opfordre folk til at hugge i de allerede nedfaldne blokke i bunden af bruddet eller på stranden. Her er mindst ligeså gode chancer for at finde fossiler, og det ødelægger ikke naturen og landskabet, uddyber Marie Roland.

Reglerne for at hakke i klintesiderne gælder for hele Klinten. Ved Højerup gælder dog særligt, at det ikke er tilladt at bruge værktøj overhovedet til fossilindsamling på grund af fare for skader og varige mærker i blokkene bag kystsikringen.

Oplever man, at Klinten er blevet beskadiget eller udsat for hærværk, så kan det meldes til info@stevnsklint.org Her kan man også informere om skred eller andre opdagelser langs Klinten.