Fortsat kamp mod nye takster på Stevns

Stevns - 07. marts 2017 kl. 13:04 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tirsdag morgen blev et brev sendt af sted til de partipolitiske transportordførere i Folketinget for på ny at gøre opmærksom på det urimelige i de takstforhøjelser, som rammer passagerer, der tager offentlig transport til og fra Stevns.

Man mener nemlig fortsat ikke, at Movia har dokumenteret påstanden om, at stevnsboerne hidtil har kørt for billigt, hvilket i trafikselskabets øjne retfærdiggør den store takststigning netop til og fra Stevns.

Nu henvender de lokale politikere sig derfor på ny til Christiansborg for at råbe systemet op.

Brevet er underskrevet af de partier, som i dag er repræsenteret i Kommunalbestyrelsen på Stevns, samt næsten alle de partier på Stevns, som opstiller til kommunevalget i 2017 - og som har repræsentanter i Folketinget.

- Det kan godt lade sig gøre, når vi står sammen om det her på Stevns, lyder budskabet fra Steen S. Hansen (S), der har skrevet under sammen med Line K. Lay (R), Bjarne Nielsen (V), Varly Jensen (DF), Jan Jespersen (Enhedslisten), Rasmus Englund (LA), Charlotte Agerslet Hansen (Alternativet) samt Hans Chr. Rasmussen (SF).

Når der står »næsten alle«, har skrevet under, så skyldes det, at den konservative borgmesterkandidat Mikkel Lundemann Rasmussen ikke har ønsket at underskrive brevet sammen med de andre partier, der er repræsenteret på Borgen.