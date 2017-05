- Én ting er sikkert: Det er bare ikke godt nok. Jeg vil derfor arbejde på en midlertidig løsning, så vi i hvert fald kan få data- og wifi-dækningen til at fungere hen over sommeren, og man i det mindste kan komme i kontakt med myndighederne via en 112-app på mobiltelefonen, siger Steen S. Hansen til DAGBLADET.

Formand tager årelangt mobilproblem op - nu som hastesag

- Vil kommunen gå økonomisk ind i konkrete projekter såsom at bygge master og søge om, at der eventuelt kan sættes forstærkere op?

Her skal master og dækning i Gjorslev Bøgeskov diskuteres i forlængelse af et planlagt punkt om mulige bredbåndsprojekter i Lund, Frøslev og Strøbylille.

- Problemet er stadigvæk, at selv om vi bliver enige om at sætte mobilmaster op ved Bøgeskoven, så kan vi ikke tvinge teleselskaberne til at benytte sig af dem. Det gør de kun, hvis de kan se en økonomisk fordel i det. Og dermed bliver det skatteyderne på Stevns, som komme til at betale for noget, som alle andre får uden beregning, lyder det fra Steen S. Hansen.