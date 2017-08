Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Formand afviser kritik af besparelser på foreningsliv

Stevns - 16. august 2017 kl. 12:14 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Der har ikke været en stor besparelse - men en budgetomplacering, der gør at vores statistik ser ud, som den gør.«

Sådan konkluderer formand Bjarne Østergård Rasmussen (løsgænger) efter, at han sammen med Natur-, Fritids- og Kulturudvalget (NFK) samt forvaltningen i Stevns Kommune har kigget nærmere på en analyse, som Dansks Ungdoms Fællesråd (DUF) lancerede for 10 dage siden.

Her konkluderede DUF i analysen og den medfølgende pressemeddelelse, at Stevns Kommune har sparet 9,1 millioner kroner eller 67 procent på det frivillige foreningsliv og andre folkeoplysende aktiviteter fra 2007 til 2016. Og det kritiserede DUF's formand Kasper Sand Kjær over for DAGBLADET.

- ... det er meget bekymrende, at kommuner som Stevns skærer på selve kernen i vores samfund. Der er tværtimod brug for, at de folkelige foreningsfællesskaber får opbakning og prioriteres politisk i kommunerne, sagde han.

Fra 2010 registreredes Ungdomsskolen dog under egen funktion 3.38.76, hvilket betød, at budgettet under folkeoplysningsområdet faldt kraftigt fra 2009 til 2010.

- Det medfører, at budgettet reduceres med cirka 7 millioner kroner, fordi der sker en omplacering af budgettet fra Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde til ungdomsskolevirksomhed, forklarer formanden for NFK og påpeger på den baggrund.

