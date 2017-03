Venstres formand Birger Hauge - målet er nu at få valgt Anette Mortensen som borgmester i Stevns Kommune. Foto: Henrik Fisker

Formand: Nu lægger vi striden bag os

Stevns - 01. marts 2017 kl. 15:11 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Venstres formand Birger Hauge slog allerede i sin velkomst til det ekstraordinære opstillingsmøde fast, at nu gælder det om at se fremad.

- Den senere tids begivenheder har gjort Venstre Stevns landskendt. Andre vælgerforeninger misunder os vores høje aktivitetsniveau. Men vi kan glæde os over et stigende medlemstal, sagde han muntert efter at have budt velkommen til det opstillingsmøde, som han selv anbefalede ikke at indkalde til, da partiet holdt generalforsamling 25. januar.

Men nu skal det være slut med mere splid. Fra nu af tæller sammenholdet i partiet.

- Vi slår en streg over fortiden og stiller ind på fremtiden. Målet er genvinde borgmesterposten, selv om det måske kræver lidt ekstra af os, sagde Birger Hauge.

Med den huskeregel i bagagen havde bestyrelsen lagt en klar strategi forud for opstillingsmødet:

- Vi har lært af fortidens fejl og vedtaget, at vi ikke ville komme med nogen anbefaling af den ene kandidat frem for den anden. Vi var imod, at opstillingsmødet overhovedet skulle indkaldes, men generalforsamlingen ville det anderledes. Derfor har vi stillet bestyrelsens medlemmer frit, siger Birger Hauge til DAGBLADET Stevns.

Til gengæld har bestyrelsen haft indgående drøftelser med begge kandidater.

- Vi spurgte dem begge, om de ville stille op for Venstre til valget, selv om de ikke blev valgt som borgmesterkandidater. Det svarede de heldigvis begge ja til. Det er jeg meget glad for, og vi har opfordret dem til at melde dette ud inden opstillingsmødet, sådan som de gjorde i DAGBLADET i lørdags. Derfor har vi nu en situation, hvor Anette og Flemming går til valg sammen, og det er et godt skridt på vejen til at vinde valget, mener formanden.

