Finn Barlach og Peer Nørgård nyder udsigten oppe i Flintovnen, som de håber mange frivillige vil søge til for at give turister og gæster på Stevns den bedste velkomst. Der er stiftende generalforsamling på Harmonien i Rødvig torsdag 1. juni klokken 19. Foto: Erik Nielsen

Forening for ny turistinfo stiftes 1. juni

- Vi forestiller os, at vi som engagerede og lokale vil kunne møde blandt andre de mange cyklende og sejlende turister med gode råd om, hvordan de får de bedste oplevelser under deres ophold på Stevns, siger Finn Barlach.

Både han og Peer Nørgård påpeger, at det er med Rødvig-området som udgangspunkt, at de finder den opgave interessant.

Der bliver brug for en hel del frivillige, men også brug for støttemedlemmer og lokale sponsorer til at dække de nødvendige driftsudgifter. Så de har nu taget initiativ til at danne en ny forening, som de håber, at rigtigt mange lokale vil bakke op omkring.