Helene Thiesen er forfatter til bogen »For flid og god opførsel - et vidnesbyrd fra et eksperiment.« Hun fortæller om de 22 små grønlandske børn, der i 50?erne blev sendt i familiepleje i Danmark. Privatfoto

Foredrag om et eksperiment med grønlandske børn

Formålet var at påvirke dem med det danske sprog og kultur, så de kunne vende tilbage til Grønland; efter at have lært dansk og derved danne grundstammen i den nye tosprogede skole.

Et tilbud som senere i flere tilfælde viste sig at dække over et massivt pres for at lade barnet rejse.