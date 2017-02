Foredrag om alternative former for vindenergi

- Hvis de store vindmøller er uønskede på Stevns, hvordan kan vi da udnytte vindenergien til at mindske CO2-udledningen? Hvilke andre former for vindmøller er der på nuværende tidspunkt, som kan være mere ønskelige? Hvilke teknologimuligheder er der for udnyttelse af vindenergi, som ikke er store vindmøller i den nuværende form?

- Vi har tidligere ledt efter egnede områder for opsættelse af store vindmøller, men det var der ikke opbakning til hos naboerne. Derfor er det nødvendigt at se på andre former for vindmøller eller helt andre vinddrevne installationer. F.eks. har vi været i Korsør for at se og høre om den såkaldte Sheer Wind-teknologi, som Slagelse kommune og forsyningsselskab undersøger. Det er vandrette vindinstallationer, som ikke har de negative følger for naboer som de store vindmøller. Er de en løsning, eller er der andre former for vindmøller? For at vi skal videre med vindenergien er der ingen tvivl om med de målsætninger, der er vedtaget på klimamødet i Paris og også nationalt og lokalt.