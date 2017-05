Medlemmerne af Strøby Kirkes Pigekor kan andet end at synge pænt - de kan også give hinanden en kæmpekrammer. Foto: Christina Jensen

Forårssangaften med pigekoret

Stevns - 19. maj 2017 kl. 05:48 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En af de gode forårstraditioner er den aften, hvor Strøby Kirkes Pigekor synger foråret ind. Nuvel, ifølge kalenderen nærmer vi os sommeren, men det er aldrig for sent at lytte til klare pigestemmer, der spreder en lys stemning og glæde i det store kirkerum.

Det gør de 24 sangglade piger i alderen 10-18 år næste onsdag 24. maj kl. 19.00 i Valløby Kirke, mens deres »egen« kirke i Strøby fortsat er lukket under sin renovering.

Publikum inviteres med ind i sangen, når pigerne synger for på fællessange som Ludvig Holsteins Det er i dag et vejr et solskinsvejr, og desuden vil pigekoret synge et blandet korrepertoire af rytmiske og klassiske korværker, kirkelige og verdslige samt nyt og gammelt. Desuden vil enkelte korsangere optræde solistisk.

Strøby Kirkes Pigekor meget aktivt, idet de årligt synger to-fem koncerter i egen kirke og omkringliggende kirker og på de lokale plejehjem. Koret medvirker på samtlige af FUK's (Folkekirkens Ungdomskor) korstævner og afholder årligt to korweekender, hvor pigerne ud over at øve koncertrepertoire også bruger tid sammen på kanosejlads, klatrer på klatrevæg, lærer at danse mavedans, køre go-kart samt meget mere. Hvad koret har oplevet i løbet af dette år, får deltagerne lidt indblik i ved forårskoncerten.

Forårssangaftenen ledes af kirkesanger og korleder Maria B. Høyer. Der er gratis entré, og Nordstevns Pastorats menighedsråd er efterfølgende vært ved et lille traktement.