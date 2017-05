Det er svært at komme igennem til 112 ved Gjorslev Bøgeskov - men området har alligevel et såkaldt 112-nummer, man kan henvise til, hvis ulykken er ude. Det hjælper dig ikke så meget, når der ikke er noget signal. Foto: Erik Nielsen

Folketingsordførere: Stevns Kommune kan agere

Stevns - 16. maj 2017 kl. 16:52 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I gårsdagens udgave af DAGBLADET udtalte Steen S. Hansen (S), der er formand for Plan- og Teknikudvalget, at han mener, at det var en eklatant fejl, da staten lavede aftalen med mobilselskaberne, at man ikke fik juridisk dækning for en solidarisk løsning, så de forpligtigede sig til at sørge for mobildækning i hele landet.

- Problemet er stadigvæk, at selv om vi bliver enige om at sætte mobilmaster op ved Bøgeskoven, så kan vi ikke tvinge teleselskaberne til at benytte sig af dem. Det gør de kun, hvis de kan se en økonomisk fordel i det. Og dermed bliver det skatteyderne på Stevns, som komme til at betale for noget, som alle andre får uden beregning, lød det fra Steen S. Hansen.

Dermed skød han også bolden ind mod Christiansborg og Folketinget.

DAGBLADET har derfor taget fat i tre telepolitiske ordførere i henholdsvis Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti og forelagt dem udvalgsformandens kritik set i lyset af de ulykker, der har været i Gjorslev Bøgeskov.

- Ud over at være telepolitisk ordfører, så er jeg også kommunalpolitiker på Als i Sønderjylland. Her har vi haft nøjagtig den samme problematik ude ved vores kyster på Nordals. Det er flere år siden, at vi indgik et samarbejde med TDC, og vi satte nogle master op. Så hvis kommunen ved, at der er områder, hvor der ingen dækning er, så er det altså muligt at løse problemet. Det synes jeg ikke, man kan skyde landspolitikerne i skoene, siger Jan Rytkjær Callesen (DF).

Venstres telepolitiske ordfører Torsten Schack Pedersen mener også, at Steen S. Hansen til dels skyder forbi målet med sin kritik.

- Der er flere veje til at løse problemerne i disse områder, hvor der er lav eller ingen dækning. Og i de aftaler, som vi på det seneste har lavet med teleselskaberne og fremadrettet laver med dem, så er det klart, at vi sikrer os, at der er fuld dækning, siger Torsten Schack Pedersen til DAGBLADET.

Den telepolitiske ordfører fra Socialdemokratiet hedder Karin Gaardsted, og hun peger på, at mobildækning i skov er meget besværlig, idet træer og bakker kan hindre signalerne i at nå frem.

- Derudover er det naturligvis vigtigt at huske, at ikke alle mobilselskaber dækker alle steder. Og endelig spiller det en stor rolle, om den telefon, man har købt, har en god antenne. I Guldborgsund Kommune har man ved samarbejde mellem borgere i yderområderne og teleselskaberne formået at få lavet aftale om solid forbedring af dækning i området. Dette samarbejde mener jeg, at andre kommuner kan tage ved lære af. Kommunen kan hjælpe bedre dækning på vej ved at fjerne hindringer for opstilling af master og ved at lette sagsgangen i kommunen samt ved at lade være med at tage høj leje for den jord eller den bygning, som teleselskaberne skal bruge til at stille en mast eller antenneudstyr op på.

