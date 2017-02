Sådan en stille torsdag formiddag, hvor sneen er blevet til sjap i købstadens gader, kunne man godt se frem til lidt udvikling - ikke mindst i vejret. Men ny ligger der en godkendt plan for Store Heddinges udvikling klar. Foto: Erik Nielsen

Fokuspunkter i udviklingen af Store Heddinge

Stevns - 09. februar 2017 kl. 12:20 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Store Heddinge er på mange måder en »usleben diamant«, står der at læse i afsnittet om udvikingspotentialer i »Udviklingsplan for Store Heddinge 2017«.

Læs også: Udviklingsplan for købstaden er klar

De fine købstadsbebyggelser fremstår stort set med deres originale udtryk. Købmandsgårdene og kridtet er samtidig et træk, som gør Store Heddinge til noget særligt.

»Disse værdier kan være et godt afsæt for udviklingen og brandingen af Store Heddinge. Herudover gælder det om at sætte fokus på byens rum og grønne træk, og at sikre en udvikling, der bevarer det gode og skaber mulighed for forbedring, hvor det er nødvendigt,« står der i Udviklingsplanen, som herefter peger på flere nedslag i byen, hvor en forskønnelse eller udvikling vil have særlig effekt.

Det betyder ikke, at resten af Store Heddinge ikke skal have opmærksomhed, men de nævnte områder spiller en central rolle i byen, og er vigtige brikker for at sikre Store Heddinge som en sammenhængende, levende og attraktiv købstad.

Nedslagene er blandt andre udpeget af borgere og interessenter fra Store Heddinge. Mange af nedslagene ligger tæt på hinanden, og det er oplagt at se dem i en sammenhæng og binde dem sammen, fx som en oplevelsesrute gennem byen.

Det er vigtigt at fremhæve, at der kun er tale om inspirationseksempler, og altså ikke projekter som realiseres her og nu. Der er endnu ikke sat kommunale kroner af til projekterne, men nu er de nedfældet i en plan, som de fremtidige politikere kan fokusere på. De eneste kommunale kroner, som indtil videre er sat af i forbindelse med »Udviklingsplan for Store Heddinge«, er de 85.000 kroner det har kostet at udarbejde den.

