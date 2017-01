Første børneforestilling: Juhu, det er regnvejr

Lørdag blænder Stevns Teaterforening op for årets første børneforestilling - det sker kl. 11.00 i Erikstruphallen, hvor Teater Baglandet spiller for de tre-syv årige børn i forestillingen: Juhu det er regnvejr.

Her giver Sofie Pallesen med sit suveræne kropssprog og sit talent for komik for børn et nyt perspektiv på regnvejr, tandbørstning og det bevidste valg. Hvem bestemmer egentlig, om det er sjovt at børste tænder?