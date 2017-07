Lena Bjerrum Bach fylder 50 år onsdag 26. juli. Foto: Henrik Fisker

Send til din ven. X Artiklen: Fødselar rundhåndet med råd til frivillige Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fødselar rundhåndet med råd til frivillige

Stevns - 25. juli 2017 kl. 15:18 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Definitionen på en frivillig, er en person, der bruger sin tid på at være sammen med andre uden at få løn for det.

Sådan sagde Lena Bjerrum Bach, der siden 1. maj 2015 har været ny frivilligkoordinator i Stevns Kommune. Og siden har hun sat sig tydelige aftryk i det nyoprettede frivillighedscenter, som er placeret i den tidligere rådhusbygning lige midt i Hårlev. Onsdag fylder Lena Bjerrum Bach 50 år. Hun er uddannet psykolog fra Københavns Universitet og bor i Præstø, hvor hun i 17 år var projektleder inden for det frivillige arbejde - både offentligt og i private organisationer. Desuden har hun været aktivitetsleder i den lokale Røde Kors-komité.

Lena har ikke gjort forventningerne til skamme. Hun har fast grund under fødderne og har allerede søsat nye tiltag for frivillige i Stevs Kommune, lyder det fra Johnny Andersen, der er formand for foreningen bage Stevns Frivillighedscenter.

Centret oprettedes i kommunalt regi, men overgik til at være en forening i foråret, hvor fødselaren satte gang i en proces for at hverve medlemmer. Det har givet pote, så foreningen har allerede 44 foreninger under sig samt flere private støttemedlemmer.

Stevns Frivillighedscenter har under Lena Bjerrum Bachs ledelse udviklet sig til at være et servicecenter for alle frivillige foreninger i kommunen.

Lenas indsat er meget værdsat, lyder det fra foreningens formand, Johnny Andersen:

- På kort tid har Lena opnået at skabe respekt om alle slags frivilligt arbejde i hele kommunen.

Der er hjælp til at skaffe tekniske hjælpemidler, lokaler, fundraising og meget mere.

- Frivilligt arbejde kan ikke stå alene, men skal opfattes som et supplement til det professionelle arbejde. Meningen er ikke, at de frivillige skal overtage de funktioner, som i dag udføres af de ansatte, har Lena Bjerrum Bach tidligere udtalt til DAGBLADET.

Frivillighedscentret deler det tidligere rådhus i Hårlev med det kommunale sundhedscenter der stod klar i august 2015. Herfra bistår hun de mange forskellige frivillige, der findes i Stevns Kommune.