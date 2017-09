Flyvende maskiner - Sabine Kleinhouts kunstneriske foto fra årets Gåse Cup i Vordingborg Motocross Klub. Foto: SABINE-KLEINHOUTxxx

Send til din ven. X Artiklen: Flyvende maskiner på Kulturloftet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flyvende maskiner på Kulturloftet

Stevns - 06. september 2017 kl. 06:13 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis man vil have et godt billede, må man som fotograf nogle gange gøre en ekstra indsats. Måske skal motivet arrangeres, måske skal det tages under vanskelige lysforhold, eller måske skal kameraet indstilles på en særlig funktion.

Det ved Sabine Kleinhout alt om, og derfor kommer hun tit hjem med flotte billeder, når hun har været ude i felten. Det så vi i sommer på Rødvig Borgerforenings konkurrence på markedsdagen, hvor Sabine leverede et flot billede af solens blinkende stråler i vandet under Stevns Klint og vandt publikumsafstemningen.

Nu kan man atter se nogle af hendes fotografier - nemlig på Kulturloftet, hvor Stevns Fotoklub står for denne måneds udstilling. Blandt dem det spektakulære billede af to motocrossere, der nærmest flyver gennem luften som i et andet flying monsters-show. Sabine har været til Gåse Cup i Vordingborg Motocross Klub her i sommer og forstået at placere sig i en vinkel, så hun næsten stod neden under de flyvende maskiner.

Billedet af motocrosserne indgår i hendes serie på udstillingen, hvor fotoklubbens medlemmer kunne vælge at fortolke to emner: Sport og Lykke - uden at de to ting nødvendigvis skal ses som modsætninger. Hver fotograf har fået sin egen væg og har indrettet den efter eget ønske.

11 af klubbens 30 medlemmer har taget udfordringen og bidrager med billeder, som de har taget til lejligheden. Fotograferne er Bente Magelius, Dorte Færch, Marianne Jakobsen, Gurli Larsen, Birger Larsen, Hans Jørgen Olsen, Ole Wrietsch, Hans- Martin Hansen, Tom Nielsen, Trauinn Gudmundsson og altså Sabine Kleinhout.

Udstillingen blev ferniseret i lørdags og kan ses til og med lørdag 30. september i bibliotekets betjente åbningstid. Hvis det giver blod på tanden til at se mere, er fotointeresserede meget velkomne til at komme og se, hvad der forgår på en klubaften. Medlemmerne mødes hver onsdag aften mellem kl. 19 og 21 på Store Heddinge Skole. Interesserede kan læse mere på www.stevnsfotoklub.dk.