Flugten fra folkekirken bekymrer provsten

- Der er en stigende tendens til, at unge forældre undlader at lade deres børn døbe. De påpeger, at det skal børnene selv tage stilling til, når de bliver gamle nok. Det er bestemt en udfordring, som vi skal tage op med forældrene, for der er tale om et traditionstab, som bunder i, at forældrene ikke tør tage ansvaret på deres børns vegne. Som jeg ser det, er der ikke tale om et overgreb mod børnene at lade dem døbe i den kristne tro. For det er jo stadig forældrenes ansvar at opdrage dem og lære dem at tale et bestemt sprog, sagde provsten.