Retten i Roskilde.

Send til din ven. X Artiklen: Flugtbilist dømt for at køre løbsofficial ned Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flugtbilist dømt for at køre løbsofficial ned

Stevns - 06. januar 2017 kl. 13:54 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 67-årig mand fra Stevns modtog sin dom på tre måneders betinget fængsel samt et års frakendelse af kørekortet. Han blev dømt for med vilje at have kørt en løbsofficial ned under Valløby Motions løb i september for derefter at køre fra stedet uden at give sig tilkende eller hjælpe den påkørte.

Manden nægtede sig ellers skyldig i tiltalen, men modtog altså dommen. Anklagemyndigheden er dog ikke tilfreds med strafudmålingen og har nu anket dommen til landsretten.

Domsmænd og dommeren fandt det efter vidneforklaringerne og til dels tiltalte egen forklaring godtgjort, at den 67-årige stevnsbo havde påkørt den 74-årige løbsofficial med vilje, og det var helt ubestridt, at han havde forladt stedet uden at give sig til kende eller hjælpe den påkørte.

Den 74-årige løbsofficial, som blev kørt ned, faldt og fik hudafskrabninger på underarm og håndryg samt slog sin albue, hofte og ben, så skadestuen konstaterede blodsamlinger og efterfølgende ømhed.

Retten har i sin dom lagt vægt på, at tiltalte på grund af sit helbred er fundet uegnet til at udføre samfundstjeneste - selv om den 67-årige folkepensionist selv har erklæret sig villig dertil. Retten har tillige lagt vægt på den tiltaltes alder, samt at den nu dømte ikke tidligere er straffet.

Nu skal Østre Landsret så tage stilling i samme sag, da Anklagemyndigheden har anket dommen, som altså lød på tre måneders betinget fængsel, hvor den dømte ikke må begå noget strafbart i en prøvetid på et år. Derudover blev han frakendt sit kørekortet i et år og dømt til at betale sagens omkostninger.

Læs retsreportagen i DAGBLADET Stevns fredag

relaterede artikler

Flugtbilist kørte hjælper ned under motionsløb 26. september 2016 kl. 12:29