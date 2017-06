Farvestrålende og flot til inspiration samt glæde for mange. Anden klasserne på Hotherskolen i Hårlev har holdt fernisering, hvor de har udstillet de ting, der er skabt i faget billedkunst hen over skoleåret. Privatfoto

Flot fernisering på Hotherskolen

Der kom rigtig mange forældre og andre interesserede for at se de flotte resultater. For dem, der ikke var inviteret eller ikke havde mulighed for at komme, kan man her se nogle af de spændende værker samt stemningsbilleder fra arrangementet.