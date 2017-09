Se billedserie Flertalsgruppen fremlagde onsdag eftermiddag sit budgetforslag på et pressemøde, der blev holdt i den store foyer i Frivilligheds- og Sundhedscentret i Hårlev. Foto: Henrik Fisker

Flertalsgruppen fremlægger et velfærdsbudget

Stevns - 07. september 2017 kl. 14:28 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et velfærdsbudget.

Sådan betegnede den socialdemokratiske gruppeformand og uformelle leder af flertalsgruppen Steen S. Hansen det budgetforslag, som S, DF, R, EL og løsgænger Bjarne Østergård Rasmussen onsdag eftermiddag fremlagde for pressen.

Med budgetforslagets navn understregede han hovedsigtet bag de senere måneders forhandlinger om næste års kommunale husholdning: At besparelserne på kerneområderne - primært børn og ældre - er gået for vidt, og at flertallet derfor vil rulle nogle af dem tilbage samt friholde disse områder for nye nedskæringer.

Det er samtidig budskabet til de tre partier og lister, der står uden for flertalsgruppen, og som nu vil blive inviteret til forhandlinger om næste års kommunale budget.

- Den linje, som vi har lagt i flertalsgruppen, står fast. Men hvis andre kan komme med forslag til, hvordan tingene kan gøres bedre, vil vi gerne lytte til dem, fastslog Varly Jensen (DF).

Rammeoverskridelse

På driftsområdet fremlægger flertalsgruppen et budget, der overskrider servicerammen med i alt 5.573.000 kroner. Så mange penge vil flertallet bruge ekstra på service til borgerne ud over, hvad aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening giver Stevns Kommune forholdsmæssigt ret til.

- Meldingerne fra KL er, at servicerammen for kommunerne under ét - modsat anlægsrammen - ikke er i nærheden af aftalen med regeringen. Så det anser vi for fuldt forsvarligt, siger Steen S. Hansen.

Line Krogh Lay (R) kalder det »en kalkuleret overskridelse«.

- Normalt står mit parti vagt om, at budgetaftaler skal overholdes til punkt og prikke. Men hvis ikke vi bruger det fulde beløb, risikerer vi at blive presset længere ned til næste år, siger hun.

Flere pædagoger og mere rengøring

Budgetforslaget adskiller sig fra mange tidligere budgetter ved, at det er kemisk renset for besparelser på det, som flertalsgruppen kalder kernevelfærden. Der er endda blevet plads til at rulle flere tidligere besparelser på såvel børneområdet som i hjemmeplejen tilbage.

Der er således fundet penge til, at daginstitutionerne får et løft på to procent, og at andelen af uddannede pædagoger øges fra 60 til 65 procent uden, at det går ud over normeringen. Lærerne i folkeskolen kan se frem 30 ekstra forberedelsestimer, og den årlige saldo til såkaldt øvrig undervisningstid hæves til otte timer.

Brugerne af hjemmeplejen kan se frem til 10 minutters længere besøg pr. medarbejder, og så skal der atter gøres rent hver 14. dag i private hjem i stedet for hver tredje uge, som det blev vedtaget i en tidligere budgetrunde for nogle år siden.

Besparelser på rådhuset

Regningen for disse og andre serviceforbedringer er knap 14,2 millioner kroner, som flertallet har hentet over en bred kam.

- Vi har lagt vægt på, at besparelserne rammer på steder, der ikke er direkte borgerrelaterede, siger Line Krogh Lay.

Den største besparelse på fire millioner kroner er et pålæg til forvaltningen om »reduceret prisfremskrivning«, hvilket især dækker over færre penge til indkøb og eksterne konsulentydelser. Derudover pålægges forvaltningen at nedlægge én stilling og skal derudover udmønte en rammebesparelse på 2,7 millioner kroner efter egen vurdering. Skolernes og institutionernes vikarpulje var blevet lovet en million kroner ekstra, men den stigning er nu aflyst. Plan- og Teknikudvalget skal bidrage med 1,2 million kroner ved grøn omstilling, hvilket bl.a. betyder mindre slåning af græskanter. Endelig kan det nævnes, at flertallet ikke tror på, at statsministeren udskriver folketingsvalg i 2018, idet udgiften på 442.000 kroner til at afholde valget næste år er sparet væk.

Anlægsbudget til stregen

På anlægsområdet vælger flertallet at gå lige til stregen og bruger alle 66 millioner kroner, som rammen lyder på. Der er tale om tæt på en halvering af ønskelisten fra de politiske udvalg. Blandt de ønsker, som har fundet vej gennem nåleøjet, er starten på renovering af Stevnshallen, der således ikke skal rives ned, men ombygges til en energirenoveret træningshal, samt opførelsen af en ny træningshal. Arbejdet vil strække sig over fire år og koster samlet set 41 millioner kroner, hvor den udvendige energirenovering er programsat i 2018.

Endvidere afsættes penge til at forbedre de udendørs idrætsanlæg i Hårlev og Store Heddinge, ligesom etablering af det længe omtalte parkér og rejs-anlæg ved Hårlev Station sættes i gang i 2018.

I Store Heddinge skal markedsføringen og salg af grunde på Agerhøj-udstyjning sættes i gang, og det samme gælder industrigrundene i Hårlev. Der skal bruges penge på flere stier og i landsbyerne, ligesom omdannelsen af garverigrunden i Store Heddinge til grønt område med et hundelufterareal er prioriteret. Der bruges penge på klimatilpasning og stormflodssikring ved udsatte kyster, og der er fokus på udenomsarealerne ved de kommunale ejendomme.

Til gengæld har flertallet sat en række andre anlægsopgaver på pause. Blandt dem kan nævnes et cykelspor gennem Lille Heddinge, som gled ud af budgettet for at få plads til andre opgaver. En prioritering, som flere af politikerne beklagede, og som Jan Jespersen (EL) betegnede med ordene: Kill your darlings!

- Det er en del af øvelsen, når man skal lave et budget. Vi skal hele tiden skelne mellem need to have og nice to have, uddybede Bjarne Østergård Rasmussen (løsgænger).